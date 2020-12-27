احدث الأخبار

60 قتيلا بتصادم حافلة ركاب مع شاحنة في الكاميرون
أبرز المواد
 صحة بيشة : أكثر من 400 مستفيد لخدمات وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالله لعام 2020م
منطقة عسير
 وفد مصري يبحث الأزمة الليبية في طرابلس
أبرز المواد
 غلوب سوكر.. ليفاندوفسكي الأفضل ورونالدو لاعب القرن
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين .. أدوار قيادية وتاريخية في مسيرة العمل الخليجي وصون أمنه
أبرز المواد
 شرطة المنطقة الشرقية: القبض على شخص تورط بسرقة المركبات و الاستيلاء على ما بداخلها
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ 1699 جولة رقابية وتضبط 29 مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال ثلاثة أيام
المنطقة الشرقية
 خالد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
محليات
 أمانة الشرقية تكرم الإعلاميين والإعلاميات المشاركين في جائحة كورونا
المنطقة الشرقية
 الهيئة العامة للمنافسة والجمارك السعودية توقعان مذكرة تعاون
أبرز المواد
 نائب أمير المنطقة الشرقية يلتقي مدير عام تعليم الشرقية
المنطقة الشرقية
 جامعة الأمير سطام تعلن بدء التسجيل في دبلوم الأمن والسلامة المهنية
محليات
60 قتيلا بتصادم حافلة ركاب مع شاحنة في الكاميرون

60 قتيلا بتصادم حافلة ركاب مع شاحنة في الكاميرون

أبرز المواد
صحة بيشة : أكثر من 400 مستفيد لخدمات وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالله لعام 2020م

صحة بيشة : أكثر من 400 مستفيد لخدمات وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالله لعام 2020م

منطقة عسير
وفد مصري يبحث الأزمة الليبية في طرابلس

وفد مصري يبحث الأزمة الليبية في طرابلس

أبرز المواد
غلوب سوكر.. ليفاندوفسكي الأفضل ورونالدو لاعب القرن

غلوب سوكر.. ليفاندوفسكي الأفضل ورونالدو لاعب القرن

أبرز المواد

خادم الحرمين الشريفين .. أدوار قيادية وتاريخية في مسيرة العمل الخليجي وصون أمنه

خادم الحرمين الشريفين .. أدوار قيادية وتاريخية في مسيرة العمل الخليجي وصون أمنه
http://almnatiq.net/?p=934438
المناطق - واس

يتمتع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – بعلاقات وثيقة ووطيدة مع إخوته قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويحظى ـ أيده الله ـ بتقدير كبير وبالغ من قادة دول مجلس التعاون ، لأدواره القيادية والتاريخية في حفظ كيان المجلس وصون أمنه والذود عن مكتسباته.
ومع اقتراب انعقاد أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الرياض، بتاريخ 5 يناير 2021م وجه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ الدعوة إلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين في الرياض.
وامتداداً لدور المملكة العربية السعودية الفاعل في دعم مسيرة التعاون الخليجي ، جاءت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عام 2015 م ، وفق إستراتيجية لتحقيق التكامل المنشود بين الدول الأعضاء.
ومهدت مضامين رؤيته – حفظه الله – المسار أمام الكيان الخليجي مستشرفاً المستقبل باتجاه الهدف المنشود وتجاوز تعقيدات المرحلة سياسياً واقتصادياً ، ذلك أن هذه الرؤية تنطلق من إيمانه بثقل الكيان الخليجي ودوره في المنطقة والعالم والتأكيد على أهمية التكامل بين أعضائه التي تستدعي استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية ، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتُجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية، وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم.
ولا شك أن رؤيته ـ أيده الله ـ ” لتعزيز العمل الخليجي المشترك “، تأتي حرصاً منه على وحدة الصف ، وحمايته من التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة، فضلاً عن إنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية .
وإدراكاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ بأهمية التواصل مع إخوته قادة دول المجلس ضمن مسارات ثنائية غايتها إلى جانب ” القمم السنوية ” تعزيز مسيرة التعاون والعمل المشترك تحقيقاً لمصالحه وتطلعات شعوبه ، كانت الدول الخليجية محطة بارزة في جولاته ـ حفظه الله ـ خلال شهر ديسمبر 2016 م ، وعكست مباحثاته مع أصحاب الجلالة والسمو قادة : دولة الإمارات العربية المتحدة ، ودولة قطر ، ومملكة البحرين ،ودولة الكويت ، حرصه على التشاور وتبادل وجهات النظر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
وعكست تلك الزيارات روح الأخوة وعمقها المتجذر تاريخياً ، مذكية في نفوس الشعوب الخليجية ما يجمعها من ” مصير مشترك “، وما تحقق لمسيرة التعاون منذ تأسيسه عام 1981 م من مكتسبات ومواقف ثابتة إزاء العديد من الأحداث والقضايا وتطوراتها.
وحملت مظاهر احتفاء قادة وشعوب دول مجلس التعاون بأخيهم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أسمى معاني الإخاء ، والتقدير لمكانته – أيده الله – ، والعرفان بأدوار المملكة ” العمق الاستراتيجي لدول الخليج ” إقليمياً وعربياً ودولياً في سبيل منعة ووحدة هذا الكيان ، وليظل جزءً فاعلاً يعضد الأشقاء في الدول العربية في مختلف الظروف .
يحفظ التاريخ الخليجي للمملكة دور قادتها منذ مرحلة التأسيس لتأطير العلاقات الخليجية / الخليجية ، تحت مظلة ” مجلس التعاون ” وفق هدفه الأسمى ” تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً الى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في شتى المجالات ” .
ومع ميلاد هذا الكيان السياسي، تجلت الرؤية الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة الدول المؤسسين ـ رحمهم الله -، وإرادتهم الحاسمة في التعامل مع معطيات الواقع وتحولاته السياسية والاقتصادية ، بما يضمن الاستقرار والازدهار لبلدانهم.
وعلى نهج اسلافه ملوك المملكة ـ رحمهم الله ـ يحرص خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب إخوانه قادة دول مجلس التعاون على ديمومة ” المنظومة الخليجية ” ،وتجاوز ما يعكر صفو الأخوة وتقوية العلاقات بين حكومات وشعوب دول المجلس.
ويؤمن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ بـ ” مبدأ التشاور ” في إدارة مختلف القضايا الخليجية والتباحث مع إخوانه قادة دول المجلس، ويظهر ذلك من خلال استقبالاته المستمرة للمسؤولين الخليجيين بهدف تنسيق المواقف لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية.
إن ما تحقق من منجزات لـ ” مجلس التعاون الخليجي “، يظهر بجلاء حجم الجهود المخلصة لقادة دول المجلس وما بذلوه ويقدمونه لتعزيز المكانة الخليجية عالمياً.

روابط ذات صلة

60 قتيلا بتصادم حافلة ركاب مع شاحنة في الكاميرون

60 قتيلا بتصادم حافلة ركاب مع شاحنة في الكاميرون
وفد مصري يبحث الأزمة الليبية في طرابلس

وفد مصري يبحث الأزمة الليبية في طرابلس
غلوب سوكر.. ليفاندوفسكي الأفضل ورونالدو لاعب القرن

غلوب سوكر.. ليفاندوفسكي الأفضل ورونالدو لاعب القرن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*