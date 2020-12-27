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ليفربول يسقط في فخ التعادل على أرضه

ليفربول يسقط في فخ التعادل على أرضه
http://almnatiq.net/?p=934456
المناطق - وكالات

هز سيمي أجاي الشباك بضربة رأس قرب النهاية ليمنح وست بروميتش ألبيون المتعثر تعادلا مفاجئا 1-1 مع مضيفه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد بعدما تقدم حامل اللقب مبكرا عبر ساديو ماني.

ويملك ليفربول 32 نقطة من 15 مباراة متقدما بثلاث نقاط على إيفرتون صاحب المركز الثاني.

وبقي وست بروميتش في المركز 19 وله ثماني نقاط لكن كفاح الفريق سيسعد المدرب الجديد سام ألاراديس.

وحاصر ليفربول مرمى منافسه منذ البداية ولم تكن مفاجأة عندما هز ماني الشباك في الدقيقة 12، إذ استلم تمريرة جويل ماتيب بصدره ثم سدد بقوة في مرمى سام جونستون من عشرة أمتار.

وكاد ماني أن يضيف الهدف الثاني في منتصف الشوط الأول لكنه وضع الكرة بضربة رأس خارج المرمى بعد تمريرة جوردان هندرسون العرضية ثم سدد محمد صلاح كرة مباشرة فوق العارضة من عند حدود منطقة الجزاء.أخبار ذات صلةكلوب “يفاجئ الجميع”: نعم أخطأت.. وسبب واحد يدفع صلاح للرحيلبين ميلنر وصلاح.. كلوب يكشف مسدد ركلات الجزاء في ليفربول

وكان وست بروميتش أكثر عزيمة بعد الاستراحة وأنقذ أليسون بيكر حارس ليفربول فرصة خطيرة من وضع انفراد من كارلان جرانت قبل أن يهز المدافع النيجيري أجاي الشباك في الدقيقة 82.

وتسبب ليفربول في ركلة ركنية نفذها ماتيوس بيريرا لتصل إلى أجاي الذي قفز أعلى من فابينيو ليضعها بضربة رأس لتصطدم بالقائم إلى داخل المرمى.

هز سيمي أجاي الشباك بضربة رأس قرب النهاية ليمنح وست بروميتش ألبيون المتعثر تعادلا مفاجئا 1-1 مع مضيفه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد بعدما تقدم حامل اللقب مبكرا عبر ساديو ماني.

ويملك ليفربول 32 نقطة من 15 مباراة متقدما بثلاث نقاط على إيفرتون صاحب المركز الثاني.

وبقي وست بروميتش في المركز 19 وله ثماني نقاط لكن كفاح الفريق سيسعد المدرب الجديد سام ألاراديس.

وحاصر ليفربول مرمى منافسه منذ البداية ولم تكن مفاجأة عندما هز ماني الشباك في الدقيقة 12، إذ استلم تمريرة جويل ماتيب بصدره ثم سدد بقوة في مرمى سام جونستون من عشرة أمتار.

وكاد ماني أن يضيف الهدف الثاني في منتصف الشوط الأول لكنه وضع الكرة بضربة رأس خارج المرمى بعد تمريرة جوردان هندرسون العرضية ثم سدد محمد صلاح كرة مباشرة فوق العارضة من عند حدود منطقة الجزاء.

وكان وست بروميتش أكثر عزيمة بعد الاستراحة وأنقذ أليسون بيكر حارس ليفربول فرصة خطيرة من وضع انفراد من كارلان جرانت قبل أن يهز المدافع النيجيري أجاي الشباك في الدقيقة 82.

وتسبب ليفربول في ركلة ركنية نفذها ماتيوس بيريرا لتصل إلى أجاي الذي قفز أعلى من فابينيو ليضعها بضربة رأس لتصطدم بالقائم إلى داخل المرمى.

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