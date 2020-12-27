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الولايات المتحدة تسجل 179104 إصابات مؤكدة و 1309 حالات وفاة بكورونا

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الولايات المتحدة تسجل 179104 إصابات مؤكدة و 1309 حالات وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل 179104 إصابات مؤكدة و 1309 حالات وفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=934474
المناطق - وكالات

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 179,104 إصابات مؤكدة و 1,309 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 18,909,910 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 330,901 حالة وفاة.

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