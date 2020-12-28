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أمطار على منطقة القصيم والمدينة المنورة

أمطار على منطقة القصيم والمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=934476
المناطق - واس

هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم مساء اليوم، شملت مدينة بريدة ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لمنطقة القصيم.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
كما هطلت مساء اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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