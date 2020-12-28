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وصول المتسابقين العالميين إلى جدة للمشاركة في داكار السعودية 2021

وصول المتسابقين العالميين إلى جدة للمشاركة في داكار السعودية 2021
http://almnatiq.net/?p=934481
المناطق - الرياض

وصل عدد من المتسابقين العالميين الذين يستعدون للمشاركة في رالي داكار السعودية 2021 إلى جدة، استعداداً لخوض غمار السباق العالمي الشهير الذي سيقام للمرة الثانية على أراضي المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 3-15 يناير المقبل 2021م.
وكشفت اللجنة المنظمة للرالي مؤخراً عن تفاصيل المسار الجديد كليًّا لرالي داكار السعودية 2021، والذي سينطلق من محافظة جدة، ليقطع مسافة تبلغ 7646كم، بطول وعرض صحراء وتضاريس المملكة، مرورًا ببيشة ووادي الدواسر، ثم الرياض وبريدة وحائل وسكاكا ونيوم والعُلا وينبع، وصولاً إلى خط النهاية في جدة مرة أخرى، في 15 يناير المقبل، ويتخلل السباق يومٌ لراحة السائقين والفرق المشاركة في 9 يناير بمدينة حائل.
كما تم إعلان خصائص المسار، والمراحل الماراثونية، وتسليط الضوء على أنظمة السلامة الجديدة لحمايةٍ أفضل للمتسابقين، والكشف عن الفرق والسائقين المشاركين في مختلف الفئات (السيارات، الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، المركبات الصحراوية الخفيفة SSV، والشاحنات)، بالإضافة إلى الفئة الجديدة التي تشارك للمرة الأولى في الرالي (داكار كلاسيك)، فيما يبلغ عدد المشاركين 559 متسابقًا من 49 دولة مختلفة.

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