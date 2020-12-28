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استحداث أشواط جديدة.. وأكثر من 600 سيارة للفائزين في النسخة السادسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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استحداث أشواط جديدة.. وأكثر من 600 سيارة للفائزين في النسخة السادسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

استحداث أشواط جديدة.. وأكثر من 600 سيارة للفائزين في النسخة السادسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
http://almnatiq.net/?p=934489
المناطق - الرياض

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف على مهرجان الملك عبدالعزيز فهد بن فلاح بن حثلين عن تخصيص أكثر من 600 سيارة (دفع رباعي) للفائزين في النسخة السادسة والمقبلة من المهرجان، واستحداث أشواط جديدة عبر دمج جميع ألوان المغاتير في شوط واحد، واشتراطات خاصة في مقدمتها وجود شعار للمنقية قبل المشاركة في المهرجان.
وأكد ابن حثلين أنَّ النسخة المقبلة من المهرجان ستشهد استحداث أشواط جديدة من خلال دمج جميع ألوان المغاتير في شوط واحد باسم “نخبة النخبة”، إضافة إلى مسابقة أخرى تجمع الأوائل في الفرديات بشوط ثانٍ منفصل، مشيرا إلى أهمية دخول رجال الأعمال في هذا القطاع .
وأوضح رئيس نادي الإبل أنَّه لن يتم قبول أي منقية للمشاركة في المهرجان إلاَّ بوجود شعار رسمي لها، وسيتم لاحقًا إصدار هذه الاشتراطات والإعلان عنها ليتم العمل بها لمن أراد المشاركة، وذكر أنَّ من المقترحات في هذا الجانب وضع أسماء لجميع الإبل، أو متحدِّث رسمي لها، وجميع هذه المقترحات سيتم اعتمادها بشكل رسمي في وقت لاحق، موضِّحًا أنَّ شعار المنقية سيعود بالنفع عليها.

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