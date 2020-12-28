فيديو.. احتفل بالفوز قبل الأوان.. فتلقى ضربة قاصمة

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http://almnatiq.net/?p=934495
المناطق - الرياض

خسر قائد الدراجات البخارية، البرازيلي أندريه فيريسيمو، سباق “سوبر بايك برازيل” على حلبة “غوياني”، بعدما كان متقدما على باقي المتنافسين، لسبب غريب يتمثل في انشغاله بالاحتفال بالفوز قبل الأوان.

وكان فيريسيمو متقدما على جميع منافسيه في الأمتار الأخيرة من السباق المقام على حلبة “غوياني” في البرازيل، فهدأ من سرعته ولوح بذراعيه محتفلا بالنصر الذي بدا وشيكا.

لكن فيريسيمو الذي كان على بعد مسافة قصيرة من التتويج بالسباق، أدرك فجأة أن باقي المنافسين قد اقتربوا منه كثيرا، وتخطاه بعضهم، فحاول تصحيح خطأه ولكن دون جدوى.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية عن فيريسيمو قوله: “حاولت أن أزيد سرعتي مجددا بعدما شاهدت باقي الدرّاجين وقد اقتربوا مني، إلا أن الدراجة لم تستجب لذلك، وعجزت عن زيادة السرعة بشكل كبير”.

واعترف فيريسيمو بالخطأ الذي ارتكبه قائلا: “كنت أحتفل بالفوز مع فريقي عندما حدث ما لم يكن في الحسبان. ارتكبت خطأ فادحا”.

ورغم هذه الخسارة، ظلّ فيريسيمو في المركز الأول بالترتيب العام لبطولة “سوبر بايك إيفولوشن”، وتوّج باللقب.

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