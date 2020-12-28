ديوف سار: موجة كورونا الحالية “أشد شراسة”

المناطق - الرياض

وصف وزير الصحة السنغالي عبدولاي ديوف سار الموجة الحالية من فيروس كورونا المستجد التي تواجهها بلاده بأنها “أقوى شراسة” من الموجة الأولى، مضيفا أن حالات الإصابة تشهد “منحنى تصاعديا حادا”.

وفيما يخص اللقاح ضد فيروس كورونا أوضح الوزير السنغالي أن بلاده عضو في مبادرة “كوفاكس” التي تعمل للحصول على لقاح معتمد من طرف منظمة الصحة العالمية.

وأكد وزير الصحة السنغالي أن حكومته ستتخذ كل الإجراءات من أجل ضمان عملية التلقيح ضد جائحة كوفيد -19.

مما يذكر أن السنغال سجلت 18523 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية ظهور المرض لديها، بينها 387 حالة وفاة.