وفيات كورونا في الهند تقترب من الـ 148 ألفاً

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سجلت الهند 20 ألفا و21 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و207 آلاف و871 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة -وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم الإثنين , أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 279 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 147 ألفا و901.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 277 ألفا و301، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 9 ملايين و782 ألفا و669 شخصا.