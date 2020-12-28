احدث الأخبار

كورونا في البرازيل: الوفيات تصل لـ 191 ألفاً و139 حالة
منوعات
 وفيات كورونا في الهند تقترب من الـ 148 ألفاً
أبرز المواد
 فرنسا: انقطاع الكهرباء عن 34 ألف منزل بعد عاصفة شتوية
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمكة والمدينة والقصيم والشرقية
أبرز المواد
 ديوف سار: موجة كورونا الحالية “أشد شراسة”
أبرز المواد
 أمين مجلس التعاون: القمة الخليجية ستكون استمراراً لقمم الخير والازدهار خلال العقود الأربعة الماضية
أبرز المواد
 النصر يلغي عقد “فيتوريا”.. ومدرب الشباب البديل “المؤقت”
أبرز المواد
 بالفيديو.. “كلاشينكوف” الروسية تستعرض سلاحها الجديد المدمر
أبرز المواد
 فيديو.. احتفل بالفوز قبل الأوان.. فتلقى ضربة قاصمة
أبرز المواد
 الداخلية: تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر
أبرز المواد
 استحداث أشواط جديدة.. وأكثر من 600 سيارة للفائزين في النسخة السادسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 “وافي” يرصد عدداً من المخالفات في مشاريع البيع على الخارطة
أبرز المواد
كورونا في البرازيل: الوفيات تصل لـ 191 ألفاً و139 حالة

كورونا في البرازيل: الوفيات تصل لـ 191 ألفاً و139 حالة

منوعات
وفيات كورونا في الهند تقترب من الـ 148 ألفاً

وفيات كورونا في الهند تقترب من الـ 148 ألفاً

أبرز المواد
فرنسا: انقطاع الكهرباء عن 34 ألف منزل بعد عاصفة شتوية

فرنسا: انقطاع الكهرباء عن 34 ألف منزل بعد عاصفة شتوية

أبرز المواد
الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمكة والمدينة والقصيم والشرقية

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمكة والمدينة والقصيم والشرقية

أبرز المواد

وفيات كورونا في الهند تقترب من الـ 148 ألفاً

وفيات كورونا في الهند تقترب من الـ 148 ألفاً
http://almnatiq.net/?p=934512
المناطق_الرياض

سجلت الهند 20 ألفا و21 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و207 آلاف و871 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة -وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم الإثنين , أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 279 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 147 ألفا و901.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 277 ألفا و301، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 9 ملايين و782 ألفا و669 شخصا.

روابط ذات صلة

فرنسا: انقطاع الكهرباء عن 34 ألف منزل بعد عاصفة شتوية

فرنسا: انقطاع الكهرباء عن 34 ألف منزل بعد عاصفة شتوية
الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمكة والمدينة والقصيم والشرقية

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمكة والمدينة والقصيم والشرقية
ديوف سار: موجة كورونا الحالية “أشد شراسة”

ديوف سار: موجة كورونا الحالية “أشد شراسة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*