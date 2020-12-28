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كورونا في البرازيل: الوفيات تصل لـ 191 ألفاً و139 حالة

كورونا في البرازيل: الوفيات تصل لـ 191 ألفاً و139 حالة

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كورونا في البرازيل: الوفيات تصل لـ 191 ألفاً و139 حالة

كورونا في البرازيل: الوفيات تصل لـ 191 ألفاً و139 حالة
http://almnatiq.net/?p=934513

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أنها سجلت 18.5 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 344 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة​​​.

ووفقا لوزارة الصحة البرازيلية، تم تسجيل 18479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و344 وفاة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و 484 ألفا و 285 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 191 ألفا و139″.

وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

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