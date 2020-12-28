البرنامج السعودي يطلق حزمة مشاريع تنموية لدعم الأشقاء اليمنيين

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أطلقت المملكة حزمة من المشاريع التنموية لدعم الأشقاء في اليمن، أمس (الأحد)، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن واعد عبدالله باذيب، ووزير المالية في الحكومة اليمنية سالم صالح بن بريك، ووزير الصحة العامة والسكان قاسم محمد بحيبح، ووزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حميد هادي ووزير الأشغال العامة والطرق مانع يسلم بايمين. ووقع عقود المشاريع المنتظرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، في حفل أقيم بهذه المناسبة سبقته ورشة عمل مشتركة بين الجانبين السعودي واليمني بمقر البرنامج في الرياض، بحضور عدد من المسؤولين في المملكة والحكومة اليمنية، وسفراء دول عدة لدى الجمهورية اليمنية، وممثلي منظمات دولية معنية بالشأن التنموي.