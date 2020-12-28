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«الحرس الوطني» يعلن توفر 86 وظيفة إدارية

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«الحرس الوطني» يعلن توفر 86 وظيفة إدارية

«الحرس الوطني» يعلن توفر 86 وظيفة إدارية
http://almnatiq.net/?p=934529

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن توفر عدد (86) من الوظائف (الإدارية) الشاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للحاصلين على التخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة.وأضافت الوزارة أنه على الراغبين في التقديم على تلك الوظائف الدخول على بوابة التوظيفبموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (جدارة) من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).وتابعت وزارة الحرس الوطني أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي(اضغط هنــا).

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