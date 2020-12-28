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16 متحدثاً يناقشون “آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة”

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16 متحدثاً يناقشون “آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة”

16 متحدثاً يناقشون “آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة”
http://almnatiq.net/?p=934530

يشارك 16 متحدثاً من مختلف الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري يوم غد الثلاثاء ، في مؤتمر “آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة”، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار خلال الفترة من 29 – 30 ديسمبر الجاري عبر الشبكة الافتراضية.

وسيناقش المتحدثون في المؤتمر المستجدات التشريعية والتنظيمية العقارية، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة مما يعزز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة الأمر الذي سيسهم في تنظيم القطاع العقاري وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه.

مما يذكر أن الهيئة العامة للعقار خصصت موقعاً إلكترونياً للراغبين في التسجيل من المستثمرون والمطورون العقاريون، وأصحاب المصلحة في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومنشآت الوساطة العقارية، ومقدمو الخدمات العقارية، والمهتمون بالشأن العقاري، والمواطنون وذلك من خلال الرابط sreievent.sa.

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