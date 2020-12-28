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التعليم: إضافة “أيقونة إرسال” الخاصة بأنشطة التطوير المهني

التعليم: إضافة “أيقونة إرسال” الخاصة بأنشطة التطوير المهني
http://almnatiq.net/?p=934531
المناطق_الرياض

أضافت وزارة التعليم اليوم أيقونة “إرسال للموافقة” الخاصة بإرسال أنشطة التطوير المهني للمدير المباشر من حساب المعلم والمعلمة في نظام فارس.

وقدد حددت الوزارة فترة انتهاء المدة الممنوحة للمعلمين والمعلمات من أجل رصد ساعات تطويرهم المهني في نظام فارس التي تنتهي بنهاية الأسبوع الحالي.

وكانت الوزارة، أصدرت تعليماتها بخصوص كافة المواعيد التي تخص التطوير المهني لمنسوبيها، بما في ذلك مواعيد قيام المعلمين والمعلمات برصده في نظام فارس، ومن ثم مواعيد تدقيقه، واعتماده من قبل قادة المدارس، ثم المرحلة الأخيرة الممثلة في اعتماد كل ذلك من قبل إدارات التعليم في 17 من شهر رجب القادم.

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