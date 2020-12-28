احدث الأخبار

تدشين مركز لقاحات كورونا بالشرقية.. وأمير الشرقية يتلقى الجرعة الأولى
أبرز المواد
 اتفاقية لدعم مرضى القصور الكلوى والفشل العضوي بالشرقية
المنطقة الشرقية
 مركز الملك سلمان للإغاثة يبادر في إغاثة اللاجئين السوريين المتضررين من حريق بلدة بحنين المنية شمال لبنان
أبرز المواد
 بريطانيا تحظر عروض “اشتر واحدا واحصل على الآخر مجانا”
أبرز المواد
 ظهور إصابات بسلالة كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية
أبرز المواد
 تراجع أسعار النفط.. و”برنت” عند 51.01 دولار للبرميل
أبرز المواد
 16 متحدثاً يناقشون “آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة”
أبرز المواد
 التعليم: إضافة “أيقونة إرسال” الخاصة بأنشطة التطوير المهني
أبرز المواد
 «الحرس الوطني» يعلن توفر 86 وظيفة إدارية
أبرز المواد
 لقاح كورونا..الصحة ترد على أبرز الأسئلة الشائعة والآثار الجانبية
أبرز المواد
 البرنامج السعودي يطلق حزمة مشاريع تنموية لدعم الأشقاء اليمنيين
أبرز المواد
 كورونا في البرازيل: الوفيات تصل لـ 191 ألفاً و139 حالة
منوعات
تدشين مركز لقاحات كورونا بالشرقية.. وأمير الشرقية يتلقى الجرعة الأولى

تدشين مركز لقاحات كورونا بالشرقية.. وأمير الشرقية يتلقى الجرعة الأولى

أبرز المواد
اتفاقية لدعم مرضى القصور الكلوى والفشل العضوي بالشرقية

اتفاقية لدعم مرضى القصور الكلوى والفشل العضوي بالشرقية

المنطقة الشرقية
مركز الملك سلمان للإغاثة يبادر في إغاثة اللاجئين السوريين المتضررين من حريق بلدة بحنين المنية شمال لبنان

مركز الملك سلمان للإغاثة يبادر في إغاثة اللاجئين السوريين المتضررين من حريق بلدة بحنين المنية شمال لبنان

أبرز المواد
بريطانيا تحظر عروض “اشتر واحدا واحصل على الآخر مجانا”

بريطانيا تحظر عروض “اشتر واحدا واحصل على الآخر مجانا”

أبرز المواد

تراجع أسعار النفط.. و”برنت” عند 51.01 دولار للبرميل

تراجع أسعار النفط.. و”برنت” عند 51.01 دولار للبرميل
http://almnatiq.net/?p=934538
المناطق_وكالات

تراجعت أسعار النفط اليوم. الإثنين، وسط متابعة مستجدات جائحة “كورونا” والتطورات الجيوسياسية.

وهبطت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير بنحو 0.6% إلى 51.01 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما تراجعت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.6% عند 47.95 دولار للبرميل

ووقع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على حزمة التحفيز المالي الجديدة بنحو 900 مليار دولار بعدما رفض تنفيذ ذلك الأسبوع الماضي اعتراضاً على بعض بنودها.

كما تتجه الأنظار نحو متابعة مستجدات جائحة “كورونا” في ظل تفشي السلالة الجديدة للفيروس في عدد من الدول والتي تعد سريعة الانتشار مقارنة بالفيروس التقليدي إذ وصل إجمالي الإصابات عالمياً إلى 80.7 مليون.

روابط ذات صلة

تدشين مركز لقاحات كورونا بالشرقية.. وأمير الشرقية يتلقى الجرعة الأولى

تدشين مركز لقاحات كورونا بالشرقية.. وأمير الشرقية يتلقى الجرعة الأولى
مركز الملك سلمان للإغاثة يبادر في إغاثة اللاجئين السوريين المتضررين من حريق بلدة بحنين المنية شمال لبنان

مركز الملك سلمان للإغاثة يبادر في إغاثة اللاجئين السوريين المتضررين من حريق بلدة بحنين المنية شمال لبنان
بريطانيا تحظر عروض “اشتر واحدا واحصل على الآخر مجانا”

بريطانيا تحظر عروض “اشتر واحدا واحصل على الآخر مجانا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*