ظهور إصابات بسلالة كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية

رصدت كوريا الجنوبية حالات إصابة بالسلالة الجديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا، والتي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة.

وذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا اليوم الإثنين إن الحالات هي لعائلة مكونة من ثلاثة أشخاص وصلوا إلى كوريا الجنوبية في 22 ديسمبر الجاري.

وأضافت أنهم وصلوا قبل يوم واحد من وقف كوريا الجنوبية الرحلات القادمة من بريطانيا حتى 31 ديسمبر المقبل تحسبًا لدخول السلالة الجديدة من الفيروس إلى البلاد.

وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 808 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما رفع عدد الاصابات إلى 57 ألفا و680 حالة، وعدد الوفيات إلى 819 حالة.