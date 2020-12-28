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بريطانيا تحظر عروض “اشتر واحدا واحصل على الآخر مجانا”

بريطانيا تحظر عروض “اشتر واحدا واحصل على الآخر مجانا”
http://almnatiq.net/?p=934545
المناطق_الرياض

قالت الحكومة البريطانية، الإثنين، إنها ستحظر عروض “اشتر واحدا واحصل على الآخر مجانا” للأطعمة الغنية بالدهون أو السكريات أو الملح.

كما ستحظر إعادة التعبئة المجانية للمشروبات المحلاة في المطاعم بداية من أبريل/نيسان 2022، في أحدث خطوة تتخذها ضمن خطتها لمواجهة مشكلة البدانة وتحسين الصحة العامة.

وتقول الحكومة إن البدانة واحدة من المشكلات الصحية الكبرى في بريطانيا حيث يعاني نحو ثلثي البالغين في إنجلترا من زيادة الوزن، كما ينهي ثلث الأطفال تعليمهم الابتدائي وهم يعانون من الوزن الزائد أو البدانة.

وقال وزير الصحة العامة جو تشرشل: “نحن نقيد العروض الترويجية ونتخذ إجراءات كثيرة لضمان أن تكون الخيارات الصحية هي الخيار الأسهل.. إن توفير الظروف التي تساعد كل شخص على تناول طعام صحي أكثر بشكل منتظم مسألة حاسمة لتحسين صحة الناس”.

وحظرت بريطانيا في البداية عروض “اشتر واحدا واحصل على الآخر مجانا” على الوجبات السريعة في يوليو/تموز وأعلنت أيضا تدابير مثل حظر الإعلانات على التلفزيون والإنترنت للأطعمة غير الصحية قبل التاسعة مساء.

واتخذت الحكومة خطوة أخرى الشهر الماضي واقترحت فرض حظر كامل على الإعلانات عن الطعام غير الصحي على الإنترنت.

وثبت أن زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة أو الوفاة لدى الأشخاص المصابين بكورونا وهي حقيقة أبرزها رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي تحدث علنا عن حاجته لخسارة الوزن منذ دخوله المستشفى للعلاج من الفيروس

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