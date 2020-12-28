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مركز الملك سلمان للإغاثة يبادر في إغاثة اللاجئين السوريين المتضررين من حريق بلدة بحنين المنية شمال لبنان

مركز الملك سلمان للإغاثة يبادر في إغاثة اللاجئين السوريين المتضررين من حريق بلدة بحنين المنية شمال لبنان

أبرز المواد

مركز الملك سلمان للإغاثة يبادر في إغاثة اللاجئين السوريين المتضررين من حريق بلدة بحنين المنية شمال لبنان

مركز الملك سلمان للإغاثة يبادر في إغاثة اللاجئين السوريين المتضررين من حريق بلدة بحنين المنية شمال لبنان
http://almnatiq.net/?p=934546
المناطق_الرياض

بادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم المساعدات الإيوائية والغذائية للاجئين السوريين المتضررين من الحريق الذي اندلع أمس في مخيمهم الواقع ببلدة بحنين المنية شمال لبنان وتم نقل المصابين منهم إلى أحد المستشفيات القريبة.

كما قام المركز بتقديم المساعدات التي تغطي المتطلبات الأساسية للمتضررين من سكان المخيم كالخيام والحقائب الشتوية والبطانيات، إلى جانب توزيع المواد الغذائية التي تفي بالمتطلبات الضرورية للعائلات المنكوبة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين السوريين في مختلف بيئات اللجوء.

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