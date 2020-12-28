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تدشين مركز لقاحات كورونا بالشرقية.. وأمير الشرقية يتلقى الجرعة الأولى

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اتفاقية لدعم مرضى القصور الكلوى والفشل العضوي بالشرقية

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اتفاقية لدعم مرضى القصور الكلوى والفشل العضوي بالشرقية

اتفاقية لدعم مرضى القصور الكلوى والفشل العضوي بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=934547
المناطق_الدمام - عبدالله السعيدي

وقعت جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية “ايثار”مذكرة تفاهم مع مجمع الدمام الطبي بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عبدالعزيز بن علي التركي والمدير التنفيذي للمجمع الطبي الدكتور محمد الأحمري والدكتور صالح السلوك،  وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك في مجال مرضى القصور الكلوي والفشل العضوي، ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية إيثار عبدالعزيز التركي بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الجمعية في تفعيل الشراكات المجتمعية مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف الجمعية التي تنطلق وفق أسس وقواعد حثنا عليها ديننا الإسلامي، وجاءت متوافقة مع كافة البروتوكولات العالمية لتنشيط التبرع بالأعضاء من المتبرعين الأحياء وكذلك من المتوفين دماغيا بعد موافقة ذويهم على التبرع.
وقدم التركي شكره لكافة العاملين في مجمع الدمام على جهودهم وتفاعلهم مع برامج وأنشطة جمعية إيثار وكذلك تبنيهم لدعم برنامج مرضى الفشل الكلوي.

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