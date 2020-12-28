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الموارد البشرية”: اكتمال تطبيق خدمة استقبال العاملات المنزليات في جميع مطارات المملكة الدولية

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الموارد البشرية”: اكتمال تطبيق خدمة استقبال العاملات المنزليات في جميع مطارات المملكة الدولية

الموارد البشرية”: اكتمال تطبيق خدمة استقبال العاملات المنزليات في جميع مطارات المملكة الدولية
http://almnatiq.net/?p=934550
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اكتمال تطبيق خدمة استقبال جميع العاملات المنزليات من قبل مكاتب وشركات الاستقدام في جميع مطارات المملكة الدولية.

وكانت الوزارة قد طبقت في منتصف شهر يوليو 2019م، خدمة استقبال العاملات المنزليات لأول مرة عبر مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، وتلاه تقديم هذه الخدمة في عدد من المطارات بمختلف مدن ومناطق المملكة بشكل تدريجي حتى اكتمالها في الوقت الحالي في جميع مطارات المملكة الدولية.

وأقرت الوزارة في وقت سابق مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات القادمات من الخارج للعمل لأول مرة بالمملكة وبنظام الخروج والعودة، وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن تسهيلاً على المواطنين، حيث يتم استقبال العاملات المنزليات القادمات لأول مرة من قبل مكاتب وشركات الاستقدام مباشرة بعد أن يتم إنهاء إجراءات القدوم من قبل قطاع جوازات المنافذ، واستقبال العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة من قبل أصحاب العمل، حيث تكون مهمة استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل بشكل مباشر.

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