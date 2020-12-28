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مكة المكرمة .. ضبط مخالفين للائحة الحد من التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

مكة المكرمة .. ضبط مخالفين للائحة الحد من التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=934563
المناطق - واس

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة ممثلة بمحافظة الطائف عدداً من مخالفي لائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.
وتتابع شرطة المنطقة بالمحافظة خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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