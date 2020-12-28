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خادم الحرمين يوجه الدعوة لأمير الكويت للمشاركة في الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

خادم الحرمين يوجه الدعوة لأمير الكويت للمشاركة في الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

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خادم الحرمين يوجه الدعوة لأمير الكويت للمشاركة في الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

خادم الحرمين يوجه الدعوة لأمير الكويت للمشاركة في الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون
http://almnatiq.net/?p=934566
المناطق - الرياض

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الـحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في الخامس من يناير المقبل.
وتسلم الرسالة سمو أمير دولة الكويت خلال استقباله، في قصر السيف اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.
وأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عن جزيل شكره لسمو أمير دولة الكويت على حرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب.
وقال: “يدخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق – بإذن الله – لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة”.

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