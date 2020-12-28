احدث الأخبار

المقاتلات الحربية الإسرائيلية تنتهك الأجواء اللبنانية
أبرز المواد
 خادم الحرمين يوجه الدعوة لأمير الكويت للمشاركة في الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون
أبرز المواد
 مكة المكرمة .. ضبط مخالفين للائحة الحد من التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 الموارد البشرية”: اكتمال تطبيق خدمة استقبال العاملات المنزليات في جميع مطارات المملكة الدولية
أبرز المواد
 النصر وفيتوريا.. انفصال صعب بعد رحلة الصبر المر
أبرز المواد
 تدشين مركز لقاحات كورونا بالشرقية.. وأمير الشرقية يتلقى الجرعة الأولى
أبرز المواد
 اتفاقية لدعم مرضى القصور الكلوى والفشل العضوي بالشرقية
المنطقة الشرقية
 مركز الملك سلمان للإغاثة يبادر في إغاثة اللاجئين السوريين المتضررين من حريق بلدة بحنين المنية شمال لبنان
أبرز المواد
 بريطانيا تحظر عروض “اشتر واحدا واحصل على الآخر مجانا”
أبرز المواد
 ظهور إصابات بسلالة كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية
أبرز المواد
 تراجع أسعار النفط.. و”برنت” عند 51.01 دولار للبرميل
أبرز المواد
 16 متحدثاً يناقشون “آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة”
أبرز المواد
المقاتلات الحربية الإسرائيلية تنتهك الأجواء اللبنانية

المقاتلات الحربية الإسرائيلية تنتهك الأجواء اللبنانية

أبرز المواد
خادم الحرمين يوجه الدعوة لأمير الكويت للمشاركة في الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

خادم الحرمين يوجه الدعوة لأمير الكويت للمشاركة في الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

أبرز المواد
مكة المكرمة .. ضبط مخالفين للائحة الحد من التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

مكة المكرمة .. ضبط مخالفين للائحة الحد من التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
الموارد البشرية”: اكتمال تطبيق خدمة استقبال العاملات المنزليات في جميع مطارات المملكة الدولية

الموارد البشرية”: اكتمال تطبيق خدمة استقبال العاملات المنزليات في جميع مطارات المملكة الدولية

أبرز المواد

المقاتلات الحربية الإسرائيلية تنتهك الأجواء اللبنانية

المقاتلات الحربية الإسرائيلية تنتهك الأجواء اللبنانية
http://almnatiq.net/?p=934570

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية خارقًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وأفادت مصادرُ أمنيةٌ اليوم أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية حلقت فوق مناطق النبطية وإقليم التفاح بجنوب لبنان ونفذت غارات وهمية .
كما حلقت المقاتلات الإسرائيلية فوق قرى وبلدات القطاع الأوسط وصولًا حتى منطقة العديسة والقرى المجاورة ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين يوجه الدعوة لأمير الكويت للمشاركة في الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

خادم الحرمين يوجه الدعوة لأمير الكويت للمشاركة في الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون
مكة المكرمة .. ضبط مخالفين للائحة الحد من التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

مكة المكرمة .. ضبط مخالفين للائحة الحد من التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
الموارد البشرية”: اكتمال تطبيق خدمة استقبال العاملات المنزليات في جميع مطارات المملكة الدولية

الموارد البشرية”: اكتمال تطبيق خدمة استقبال العاملات المنزليات في جميع مطارات المملكة الدولية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*