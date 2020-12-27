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أمير حائل يفتتح مشروع تحويل مختبر مستشفى الملك خالد

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أمير حائل يفتتح مشروع تحويل مختبر مستشفى الملك خالد

أمير حائل يفتتح مشروع تحويل مختبر مستشفى الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=934575
المناطق - حائل

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز سعد بن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم, مشروع تحويل مختبر مستشفى الملك خالد بحائل من مختبر يدوي إلى مختبر آلي متكامل بتكلفة إجمالية بلغت 62 مليون ريال, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.
ولدى وصول سموه لمقر المختبر الآلي كان باستقباله معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، وعدد من القيادات الصحية في المنطقة, حيث تجول سموه في المختبر والتقى الطاقم الطبي والإداري.
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان الشمري أن فكرة المختبر الآلي الذي تمت أتمتة جميع الخطوات المخبرية فيه قبل التحليلية والتحليلية وما بعد التحليلية وفرز العينات وتحضيرها وفق أحدث المواصفات العالمية ستسهم -بإذن الله- في التحليل الدقيق والسريع لكل سكان المنطقة ويقلل نسبة العامل البشري في التعامل مع العينات ومن ثم تقليل الأخطاء الناتجة عن تحضير العينات بالطريقة اليدوية وحتمية ربط المختبر الآلي بأجهزة تحليل عالية الكفاءة بمواصفات عالية وضبط نتائج الكونترول آلياً ما يقلل الأخطاء البشرية في قراءة “الكونترولات” وتخفيف أعباء ومتطلبات العمل المتزايدة في النمط اليدوي والسلامة في التعامل مع العينات حيث تجري جميع إجراءات التحليل دون تدخل العامل البشري.
وبعد الافتتاح أكد سمو أمير المنطقة في تصريح صحفي أن عجلة التنمية مستمرة في ظل دعم القيادة الحكيمة, مثنياً على جهود معالي وزير الصحة في تطوير الخدمات في جميع مناطق المملكة, مشيراً إلى الأداء التصاعد الملموس للخدمات والمشاريع الصحية بالمنطقة وأن الطموح يمتد لما هو أكبر وأشمل، مبيناً أن العمل قائم لمزيد من التطوير وأن هناك بشائر خير قادمة بإذن الله.
من جهته أوضح الدكتور توفيق الربيعة أن المختبر الإقليمي سيخدم المنطقة ويسهم في دقة التحليل, معرباً عن شكره للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم المستمر للقطاع الصحي, متمنياً أن تشهد الخدمات الصحية بالمنطقة وجميع مناطق المملكة المزيد من التطور .
حضر الحفل رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالمنطقة المهندس عبدالله الرخيص, والمدير التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور عبدالعزيز الحميضي وعدد من المسؤولين.

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