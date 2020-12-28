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مؤسسات الاتحاد الأوروبي تطلق آلية اعتماد اتفاق البركسيت
http://almnatiq.net/?p=934579

أطلق الاتحاد الأوروبي آلية عملية الموافقة على الصفقة التجارية بينه وبين المملكة المتحدة ، بعد أن جرى الاتفاق عليها من قبل المفاوضين الأسبوع الماضي.
وبدأ سفراء الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء الـ 27 اجتماعًا في بروكسل اليوم ومن المتوقع أن يوافقوا على تطبيق الاتفاقية مؤقتًا.
واقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي تطبيق الصفقة حتى 28 فبراير 2021 م كخطوة أولى ، وهو ما يعني عمليا أن الاتفاقية يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير ، عندما تنتهي الفترة الانتقالية وتقطع المملكة المتحدة جميع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
ولا يزال البرلمان الأوروبي بحاجة إلى إعطاء الضوء الأخضر الخاص به في أوائل العام المقبل.
كما بدأت مجموعة التنسيق البرلمانية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مداولات اليوم في بروكسل.
وقال رئيس المجموعة عضو البرلمان الأوروبي من يمين الوسط ديفيد مكاليستر والذي يرأس أيضًا لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان : إن الاتفاقية يجب أن تكون شفافة وتضمن مصالح الاتحاد الأوروبي ومواطنيه وشركاته.

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