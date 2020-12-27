خلال لقاء أمير نجران بمدير الخطوط في المنطقة الخطوط السعودية تشغل رحلتين أسبوعياً بين مطار الدمام ومطار نجران اعتبارا من 13 يناير

المناطق - نجران

التقى أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بنجران وشرورة ماجد آل زندان.

ونوه بتشغيل الخطوط السعودية رحلتين أسبوعياً بين مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار نجران اعتباراً من 2021/1/13م، وذلك تلبية للاحتياج والطلب المتزايد للسفر بين المنطقتين.