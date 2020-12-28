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تعليم عنيزة تختتم بنجاح أعمال الفصل الدراسي الأول “عن بُعد” لقرابة 40 ألف طالب وطالبة

تعليم عنيزة تختتم بنجاح أعمال الفصل الدراسي الأول “عن بُعد” لقرابة 40 ألف طالب وطالبة
http://almnatiq.net/?p=934591
المناطق / عنيزة

أنهت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، أعمال الفصل الدراسي الأول بنجاح، من خلال منصة “مدرستي” لقرابة 40 ألف طالب وطالبة، حيث استمرت العملية التعليمية عن بُعد في هذا الفصل الدراسي رغم ظروف الجائحة التي يمر بها العالم، وذلك بفضل من الله تعالى ثم بالجهود المبذولة من كافة أطراف العملية التعليمية والتكاتف بين منسوبي التعليم وأسر الطلاب والطالبات مما ساهم في الوصول لكافة الأهداف المرجوة بنجاح وتفوق.

وقدمت الإدارة التبريكات والتهاني لمنسوبيها كافة، وللطلاب والطالبات وأسرهم بمناسبة هذا النجاح الكبير للفصل الدراسي الأول من هذا العام، والذي قدمت خلاله مدارس إدارة تعليم عنيزة عبر منصة مدرستي وغرف مايكروسوفت تيمز أكثر من 100 ألف درس افتراضي، وأجرت أكثر من 10 آلاف اختبار إلكتروني خلال فترة الاختبارات استطاع الطلبة من خلالها تحقيق النجاح والتفوق.

وقد بذلت منظومة التعليم جهودا متكاملة وكبيرة، خلال هذا الفصل، لمواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة، بالتعاون مع الأسرة كشريك أساسي وفعال في العملية التعليمية – عن بعد -، مع مضاعفة الجهود من منسوبي التعليم لضمان سير العملية التعليمية بانتظام لضمان تحقيق رسالتها في تعليم وتربية النشء في كافة مراحل التعليم.

ومن جانبه، تقدم مدير تعليم عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي بأصدق عبارات التهاني والتبريكات لكافة الأبناء والبنات بمدارس الإدارة على نجاح هذا الفصل الدراسي، وعلى انتظام سير العملية التعليمة وفق ما خطط لها، مؤكدًا بأن الجهود التي بذلت من كافة الجهات التعليمية والتعاون الكبير الذي قدمته أسر الطلاب والطالبات أدت لنجاح التعليم عن بعد في ظل هذه الظروف، معبرًا عن اعتزازه وتقديره لما تتلقاه منظومة التعليم من دعم سخي من القيادة الرشيدة – حفظها الله – بما يساهم في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والنهوض بالوطن لمصاف الدول المتقدمة.

كما قدم مدير تعليم عنيزة جزيل شكره للمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور على جهودهم المخلصة وتفاعلهم المستمر مع طلابهم في منصة مدرستي.

وهنأ مدير تعليم عنيزة قيادة هذا الوطن بمناسبة نجاح الفصل الدراسي الأول، كما عبر عن شكره وتقديره لدعم القيادة الرشيدة واهتمامها وحرصها على أبنائها الطلبة والمنظومة التعليمية، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، كما قدم التهنئة لسمو أمير منطقة القصيم ولسمو نائب أمير منطقة القصيم – حفظهما الله –، وكذلك لمحافظ عنيزة وكافة العاملين بالميدان التعليمي على دعمهم ومتابعتهم وتوجيههم متمنيًا دوام التوفيق والتفوق والنجاح لكافة أبناء الوطن في شتى المجالات.

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