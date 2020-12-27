أمير منطقة جازان يرأس الاجتماع الدوري الأول للمحافظين

جازان -فضه عطيف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم في الإمارة ، الاجتماع الدوري الأول للمحافظين للعام الحالي .

واستهل سموه الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية الدور المناط بالمحافظين في متابعة سير العمل بالمشروعات التنموية المنفذة والأخرى تحت التنفيذ بمحافظات ومراكز وقرى المنطقة ،إلى جانب الخدمات المقدمة ، موجهاً بتقديم أفضل الخدمات للمراجعين ، ومتابعة سير المشروعات التنموية بالمحافظات وفق البرامج والآليات الخطط المعدة لها، وتذليل جميع العقبات ، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بتقديم كل ما يخدم المواطن ويسهم في دفع عجلة التنمية وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة أحمد بن هادي الراجحي أن الاجتماع تضمن استعراض سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات وسبل تفعيل المهام المناطة بالمجالس المحلية في مناقشة احتياجات المحافظات والرفع بها لمجلس المنطقة ، وآليات عمل المحافظات بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية والبيئة وغيرها.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف الدكتور سلطان بن خالد القرزوح.