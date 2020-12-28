موارد وتنمية الشرقية ترصد 3667 مخالفة وتسترد ما يقارب 630 ألفاً من الاستقدام الأهلي

الدمام - فتحية عبدالله

تمكنت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خلال شهر ديسمبر الحالي 2020 م بإشراف ومتابعة مدير إدارة التفتيش بالمنطقة عارف الشهري , من تنفيذ أكثر من ( 18845 ) زيارة ميدانية على الأنشطة المختلفة ، وذلك للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بأنظمة العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.

هذا وقد أسفرت الزيارات التي شملت جميع محافظات ومدن المنطقة الشرقية عن رصد (3322 ) منشأة مخالفة بواقع ( 3667 ) مخالفة , بالإضافة إلى رصد ( 14139 ) منشأة متقيدة بالأنظمة واللوائح

وأوضح الشهري بأن عمل الفرق التفتيشية الميدانية لا يقتصر على تحرير وضبط المخالفات بل يمتد إلى الإرشاد المهني لأصحاب العمل والموظفين في القطاع الخاص ، مؤكداً أن الحملات التفتيشية التي ينفذها فرع الوزارة ممثلاً بقطاع التفتيش مستمرة على مدار السنة لمتابعة الالتزام وتنظيم سوق العمل.

وفي نفس السياق نجحت إدارة الإشراف على توظيف العمالة بالمنطقة الشرقية خلال العام باسترداد مبالغ للعملاء تقدر بـــ ٦٣٠٠٠٠ريال من شكاوى العملاء ضد مكاتب و شركات الاستقدام الأهلية .

أشار مدير إدارة الإشراف على توظيف العمالة بالمنطقة الأستاذ حمود القرني على أن هذه المهمة حالياً انتقلت إلى منصة مساند ، كما أنها لازالت تستقبل الوحدة طلبات الخروج النهائي للعمالة المنزلية و من في حكمهم ، و طلبات نقل خدمة العمالة المنزلية و من في حكمهم من صاحب عمل لآخر إذا ما توفرت الاشتراطات المذكورة بقرار معالي الوزير رقم 605 و تاريخ 15/05/1438 .

في حين تم إنهاء إجراءات 200 طلب لنقل الخدمة أو الخروج النهائي.

من جهته شكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل الجهود المبذولة و أكد على تحقيق المصلحة للمواطن و المقيم ، وشدد على تطبيق النظام فيما يعود بالنفع على الجميع.