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بلدية الخبر ترصد 15 مبنى مخالف للشقق الفندقية

بلدية الخبر ترصد 15 مبنى مخالف للشقق الفندقية
http://almnatiq.net/?p=934594
الخبر - المناطق

نفذت بلدية محافظة الخبر، مؤخرا حملة على الشقق الفندقية في الخبر شملت 15 مبنى.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي الى أن إدارة رخص البناء ضمن مهامها الميدانية للتأكد من استيفاء الشقق الفندقية لكافة الاشتراطات رصدت عدة مخالفات على تلك المنشآت تمثلت في عدم وجود تراخيص, ومعالجة كافة الملاحظات الفنية في المباني, وقيام بعض المنشآت بإغلاق مواقف السيارات, حيث تم تحرير إنذارات لتصحيح أوضاعها واستكمال الإجراءات اللازمة لاستخراج التصاريح قبل أن يتم إغلاق الشقق واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها في حال عدم تجاوبها.

وأكد الزايدي ضرورة إلتزام مشغلي هذه المنشآت مع متطلبات واشتراطات البلدية, وعدم مزاولة النشاط دون الأخذ في الاعتبار بمتطلبات التشغيل النظامية، حيث سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين، مؤكدا مواصلة الرقابة والمتابعة على قطاع الشقق الفندقية للتأكد من تقيدها بالاشتراطات اللازمة.

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