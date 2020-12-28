احدث الأخبار

في صفقة هي الأكبر في مجال الصناعات العسكرية في المملكة.. الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تستكمل استحواذها على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC
أبرز المواد
 اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية تُعلن نتائج انتخاباتها
أبرز المواد
 “أيتام تبوك” تودع في حسابات مستفيديها أكثر من مليون وأربعمائة ألف ريال وتعلن انتقالها لمقرها الجديد
منطقة تبوك
 “الزكاة والدخل” تضبط 520 مخالفة ضريبية خلال أسبوع
أبرز المواد
 صدور أول رخصتين لتدريب الموسيقى في المملكة
أبرز المواد
 بلدية الخبر ترصد 15 مبنى مخالف للشقق الفندقية
المنطقة الشرقية
 موارد وتنمية الشرقية ترصد 3667 مخالفة وتسترد ما يقارب 630 ألفاً من الاستقدام الأهلي
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان يرأس الاجتماع الدوري الأول للمحافظين
منطقة جازان
 تعليم عنيزة تختتم بنجاح أعمال الفصل الدراسي الأول “عن بُعد” لقرابة 40 ألف طالب وطالبة
منطقة القصيم
 الخطوط السعودية تشغل رحلتين أسبوعياً بين مطار الدمام ومطار نجران اعتبارا من 13 يناير
منطقة نجران
 “الملكية الفكرية” تطلق خدمة تسجيل الأعمال المعمارية لحفظ حقوق المبدعين
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان يعيد بناء مخيم النازحين السوريين
أبرز المواد
في صفقة هي الأكبر في مجال الصناعات العسكرية في المملكة.. الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تستكمل استحواذها على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC

في صفقة هي الأكبر في مجال الصناعات العسكرية في المملكة.. الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تستكمل استحواذها على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC

أبرز المواد
اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية تُعلن نتائج انتخاباتها

اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية تُعلن نتائج انتخاباتها

أبرز المواد
“أيتام تبوك” تودع في حسابات مستفيديها أكثر من مليون وأربعمائة ألف ريال وتعلن انتقالها لمقرها الجديد

“أيتام تبوك” تودع في حسابات مستفيديها أكثر من مليون وأربعمائة ألف ريال وتعلن انتقالها لمقرها الجديد

منطقة تبوك
“الزكاة والدخل” تضبط 520 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

“الزكاة والدخل” تضبط 520 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

أبرز المواد

صدور أول رخصتين لتدريب الموسيقى في المملكة

صدور أول رخصتين لتدريب الموسيقى في المملكة
http://almnatiq.net/?p=934604
المناطق - الرياض

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، إصدار أول رخصتين للتدريب الموسيقي في السعودي، والتي حصل بموجبها “مركز الدولية الموسيقي للتدريب” ومعهد “البيت الموسيقي للتدريب” على رخصتين لممارسة نشاط التدريب الموسيقي، وهما معهدان متخصصان يقدمان التدريب وتنمية المواهب في المجال الموسيقي.

ويأتي إصدار الرخصتين ضمن الإطلاق التجريبي لمشروع تأسيس المعاهد التدريبية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون، والذي تعمل عليه وزارة الثقافة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة تقويم التعليم والتدريب، لتمكين ودعم المواهب السعودية وتنمية القدرات الثقافية والفنية، إضافة إلى تطوير الصناعة الفنية عبر خلق فرص تعليمية وتدريبية في مختلف التخصصات الإبداعية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الخطوات والآليات الإجرائية لبدء التقديم على طلبات ترخيص معهد ثقافي وفني أمام المعاهد ومراكز التدريب الراغبة في تقديم برامج تدريبية ثقافية وفنية، وكذلك بالنسبة للأفراد المتطلعين للحصول على رخص الممارسة في المجالات الثقافية والفنية؛ من خلال منصة إلكترونية تعمل عليها وزارة الثقافة خاصة بالتراخيص ستكون جاهزة بعد ثلاثة أشهر لاستقبال هذه الطلبات.

وتتيح المنصة الإلكترونية للأفراد تراخيص متنوعة تشمل مجالات فنية وثقافية مختلفة بينها المسرح والموسيقى والأدب والنشر والترجمة والمتاحف؛ إذ تمكن المهتمين بمجال المسرح من الحصول على رخصة ممارس فنون أدائية، وفي الجانب الموسيقي رخص ثلاث، لممارس العزف الموسيقي وممارس إدارة الصوتيات الموسيقية وممارس الإنتاج الموسيقي، ورخصتان في نطاق عمل هيئة الأدب والنشر والترجمة وهما: ترخيص نشاط الوكالة الأدبية، ورخصة الوكيل الأدبي، بينما تم تخصيص رخصة في مجال المتاحف بمسمى: خبير رعاية مقتنيات المتحف.

فيما تشمل قائمة التراخيص المتاحة للمراكز والمعاهد التدريبية؛ تراخيص إقامة معاهد أو مراكز تدريب في قطاعات الموسيقى والفنون البصرية والمسرح والفنون الأدائية والأزياء وفنون الطهي والمتاحف والتراث والأفلام والتصميم وفنون العمارة والأدب والترجمة والآثار والحرف اليدوية.

كما تتيح المنصة عدة خدمات تمنح من خلالها العملاء كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة لكيفية الحصول على التراخيص والتصاريح الخاصة، والإجراءات والمتطلبات الضرورية لإكمال هذه الطلبات.

وتهدف وزارة الثقافة من خلال هذه الخطوة التي تعمل عليها مع منظومة التدريب التقني والمهني في المملكة؛ إلى تنظيم مجال التدريب ورفع جودة المخرجات العلمية في القطاعات الفرعية للثقافة والفنون للقيام بأدوارها المهمة لخدمة الثقافة السعودية وفق رؤية المملكة 2030.

روابط ذات صلة

في صفقة هي الأكبر في مجال الصناعات العسكرية في المملكة.. الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تستكمل استحواذها على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC

في صفقة هي الأكبر في مجال الصناعات العسكرية في المملكة.. الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تستكمل استحواذها على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC
اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية تُعلن نتائج انتخاباتها

اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية تُعلن نتائج انتخاباتها
“الزكاة والدخل” تضبط 520 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

“الزكاة والدخل” تضبط 520 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*