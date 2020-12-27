“أيتام تبوك” تودع في حسابات مستفيديها أكثر من مليون وأربعمائة ألف ريال وتعلن انتقالها لمقرها الجديد

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أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك أكثر من مليون وأربعمائة ألف ريال في حسابات المستفيدين من خِدْماتها كمبالغ مالية نقدية ضمن برامجها المتعددة للأيتام وأسرهم حيث كان إيداع أكثر من 900 ألف ريال ضمن برنامج كفالة اليتيم وأكثر من 300 ألف ريال كدفعة أخيرة أودعتها الجمعية بشكل مباشر في حسابات المستفيدين قبل نهاية العام الجاري 2020م.كما قامت الجمعية بصرف أكثر من 200 ألف ريال ضمن برنامج كسوة العيد فضلاً عن التبرعات العينية المقدمة للأيتام مثل السلال الغذائية والأجهزة اللوحية والحاسبات الآلية ضمن برنامج الرعاية التعليمية والذي اشتمل على تدريب أكثر من 70 يتيمًا ويتيمة في دورات تقنية ومهنية مختلفة خلال المدة الفترة الماضية من العام 2020 م.وكشفت الجمعية عن جهودها خلال الفترة الماضية دعمًا لعملية تعليم الأيتام بتوزيع 103 أجهزة حاسب آلي شخصي وتوزيع 886 شريحة إنترنت وبالتحاق 12 طالبًا يتيمًا بدورة حاسب آلي مجانية لمدة ستة أشهر مقدمة من المعهد الماسي بتبوك كما التحق 55 طالبًا وطالبة من الأيتام في المرحلة الثانوية ببرنامج التميّز في القدرات لمدة خمس أسابيع بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة تبوك كما التحق 24 طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية بدورة مكثفة للقدرات لمدة أسبوع .كما أعلنت “الجمعية” عن انتقالها لمقرها الجديد في حي الروضة بمدينة تبوك.وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك طلال بن خالد الفقير أن الجمعية وضعت عددا من الخطط والإستراتيجيات منذ تأسيسها متوافقة مع رؤية المملكة 2030 وعملت على تطويرها لتحقق رؤيتها ورسالتها التي تسعى لتلبية احتياجات وتطلعات عملائها من مستفيدين ومتبرعين مبينةً أن إستراتيجية الجمعية الأولى تقوم على محاور هامة لتحقيق الأهداف التي أوجدت من أجلها وتوسيع قدراتها التشغيلية والخدمية .ونوّه رئيس مجلس الجمعية على دور الجمعية في خدمة اليتيم ورعايته مع أسرته من خلال برامج كثيرة تقدمها الجمعية على مدار العام من ضمنها كفالة اليتيم وكسوة الشتاء وبرامج الرعاية التعليمية والتدريب الذي يسهم في تمكين الأيتام من الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس من خلال برامج التدريب والتأهيل الذي حازت عليها الجمعيةُ بدعم من شركائها من القطاع الحكومي والخاص من خلال تفعيل دور الشراكة المجتمعية .وقدم “الفقير” في ختام حديثه الشكر باسمه ونيابةً عن أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها ومستفيديها لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على مستوى الدعم الذي تحظى به الجمعية من قبل سموه والتي أثمرت في تحقيق العديد من الإنجازات بفضل الله ثم بفضل اهتمام ورعاية سموه الكريم ودعمه المستمر لتمكين الأيتام وأسرهم في المنطقة.