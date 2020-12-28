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أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات الثقافية والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة

أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات الثقافية والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة

منطقة تبوك

أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات الثقافية والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة

أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات الثقافية والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=934622
تبوك - علي العميري

أطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بديوان الإمارة اليوم ، على عدد من الأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة كما اطلع على عدد من المبادرات الثقافية التي نفذتها جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة مؤخراً وأستمع سموه لشرح عن هذه الأعمال الفنية , وثمن سمو أمير المنطقة مايقوم به المبدعين والمبدعات من أعمال في المجالات الثقافية والفنية والمهرجانات التي يشاركون فيها، مؤكدا أهمية قيام جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة بدورها في إبراز ما تزخر به تبوك من موروث ثقافي وشعبي وفني ومسرحي ورعاية المبدعين وتبنى المواهب الشابة من الجنسين وإتاحة الفرصة أمامهم في المجالات الثقافية والفنية كافة, مؤكدًا أن المملكة تشهد نهضة كبيرة في المجالات كافة، ومنها الأعمال الفنية التي تُعد جزء من ثقافات الشعوب وتوثق منجزاتها ورموزها، داعيًا سموه الفنانين والفنانات إلى الاستمرار في هذه الأعمال وتنمية مواهبهم للمشاركة في خدمة وطنهم من خلال الفن. إلى ذلك أعرب الجميع عن عميق شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة تبوك، الذي يولي الثقافة والفنون بالمنطقة اهتمامه وعنايته.

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