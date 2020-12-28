أمير القصيم يشهد توقيع تمديد اتفاقية “جائزة التربية الخاصة” بين بنك الجزيرة والتعليم

المناطق - بريدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بالإمارة اليوم، توقيع تمديد الشراكة الخاصة بجائزة بنك الجزيرة للتربية الخاصة بتعليم القصيم، بين بنك الجزيرة ومثله رئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية بالبنك الدكتور فهد العليان ، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ومثلها المدير العام محمد الفريح.

وتستهدف بنود تمديد الشراكة المساهمة في تأهيل قدرات الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير برامج العاملين معهم ورفع مستوى أدائهم ، بدعم كامل من بنك الجزيرة.

فيما بارك سمو أمير منطقة القصيم تمديد تلك الشراكة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل الحراك الحقيقي للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مقدماً شكره وتقديره للمسؤولين ببنك الجزيرة على دعمهم واهتمامهم بتلك الأعمال والمبادرات الوطنية الإنسانية الرائدة , منوهاً بالدور الإيجابي لتعليم القصيم عبر تمديد مثل هذه الشراكات الاجتماعية.

حضر توقيع تمديد الشراكة وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، والرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة نايف العبدالكريم ، ومساعد مدير تعليم المنطقة عبدالرحمن الصمعاني.