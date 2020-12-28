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أمير القصيم يسلم 20 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة

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أمير القصيم يسلم 20 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة

أمير القصيم يسلم 20 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=934638

سلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة ، بالإمارة اليوم ، 20 وحدة سكنية لمستحقيها من الأسر الأشد الحاجة من مستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

وأكد سموه أن سد احتياج الفئات الأكثر حاجة من المنتجات السكنية، يتطلب التنسيق المستمر للجهود ، والاستفادة من الدعم المقدم ، مشيراً إلى أهمية دور المسؤولية الاجتماعية الفاعل في تسريع حصول الأسر المستحقة على المساكن، وإيجاد برامج مستدامة لدعم مثل تلك المبادرات المجتمعية الإنسانية.


ونوه الأمير فيصل بن مشعل بالدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، لخدمة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم ، مثمنًا سموه لجمعية الإسكان الأهلية وجمعية البر الخيرية بعنيزة وجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية وجمعية بيوت الخيرية دعم هذا العمل الخيري, وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 الساعية إلى بناء الإنسان وتنميته وتوفير الحياة المناسبة التي تضمن له حياة كريمة.

حضر التسليم وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس أحمد المرشد, وعدد من مسؤولي الجمعيات .  

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