نائب أمير المنطقة الشرقية يدشن حملة الكشف المبكر عن السمنة والسكري

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http://almnatiq.net/?p=934660
الدمام - فهد المريخي

لتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء عبدالعزيز بن علي التركي، وأعضاء مجلس الإدارة.
ونوه سموه بالدور الهام للقطاع غير الربحي، وما يحظى به من دعم في ظل القيادة الرشيدة -أعزها الله- وفق ما رسمته مستهدفات رؤية المملكة، التي ركزت على تحسين نمط المعيشة، وتعزيز الممارسات الصحية، وخفض نسب الإصابة بالأمراض المزمنة، عبر نهج وقائي تتكامل فيه الجهود.
واطلع سموه على تقرير عن جهود الجمعية، ثم تفضل سموه بتدشين حملة الجمعية للكشف المبكر عن السكري والسمنة، ثم كرم سموه شركاء الحملة.
من جهته قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء عبدالعزيز التركي، شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، على دعمهم المتواصل للجمعية، وأنشطتها، وحرصهم على تعزيز دور القطاع غير الربحي في تحسين نمط المعيشة، ووقاية المجتمع من الأمراض المزمنة.

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