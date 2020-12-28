أمير الشرقية يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

المناطق - الدمام

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، من مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) عبر الاتصال المرئي، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة.

ونوه سموه بالتقدم الذي تحقق في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، ضمن مستهدفات رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، في ظل الدعم السخي والكريم من لدن القيادة الرشيدة -أعزها الله-، والمتابعة المستمرة، مؤكداً سموه أهمية حث الخطى لتقليص قائمة المستفيدين من خدمات برنامج الإسكان التنموي في المنطقة، وتوسيع قاعدة الشركاء، مع مد جسور الشراكة مع القطاع الخاص للإسهام في سد الاحتياج، وتحفيزه لتقديم حلول مبتكرة واقتصادية تراعي متطلبات الأسر المستفيدة من خدمات البرنامج، مضيفاً سموه أن برنامج الإسكان التنموي لم يكن هدفه فقط توفير السكن للأسر الأشد حاجة، وإنما تنمية قدراتهم، ونقل من مرحلة العوز والاحتياج، إلى التنمية والإنتاج، واستثمار قدراتهم، مشيداً سموه بمبادرة لجنة التطوع الإسكاني في اللجنة في إطلاق مسابقة تصميم حي سمايا، والتي تستهدف مختلف الفئات على مستوى المملكة، متمنياً سموه للجنة وأعضائها وشركائها التوفيق.

واطلع سموه على إيجاز عن جهود اللجنة في الفترة الماضية وذلك خلال العرض الذي قدمه مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله المويهي وما شمل من اتفاقيات إطارية، ومبادرات مختلفة، بالإضافة إلى زيارات المتابعة والتنسيق التي عملت عليها اللجنة.

من جانبه قدم المويهي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه على ما تحظى به مشاريع الوزارة من اهتمام ومتابعة.

يشار أن لجنة الإسكان التنموي في المنطقة الشرقية يترأسها صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، وتضم في عضويتها أمانة المنطقة الشرقية والشرطة وفرع وزارة العدل وفرع وزارة الإسكان وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة النقل، وشركة الكهرباء بالإضافة إلى عضوية ثلاثة من أهالي المنطقة.