احدث الأخبار

16843 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تكرّم تطبيقات التوصيل نظير مجهوداتهم أثناء جائحة كورونا
أبرز المواد
 أمانة الاحساء.. ضبط 2032 مخالفة للاشتراطات البلدية واتلاف”2.1 طن ” أغذية فاسدة
المنطقة الشرقية
 وكيل إمارة منطقة جازان يفتتح حلقة نقاش “المجالس المحلية ومجالس المناطق بين الواقع والمأمول
منطقة جازان
 صحة الرياض تفعل مبادرة “اعرف ارقامك” في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الابل
منطقة الرياض
 “مسام” ينتزع 1,352 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر
أبرز المواد
 أمير الشرقية يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة
المنطقة الشرقية
 نائب أمير المنطقة الشرقية يدشن حملة الكشف المبكر عن السمنة والسكري
المنطقة الشرقية
 النيابة العامة والمرور يحددان آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يوجه الدعوة لملك البحرين للمشاركة في الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
أبرز المواد
 الصحة : تسجيل (119) حالة مؤكدة وتعافي (174) حالة وننصح الجميع بالتسجيل للحصول على لقاح كوررنا
أبرز المواد
 أمير الرياض يفتتح مشروع تطوير قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك خالد بالخرج
منطقة الرياض
16843 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

16843 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

أبرز المواد
“هيئة الاتصالات” تكرّم تطبيقات التوصيل نظير مجهوداتهم أثناء جائحة كورونا

“هيئة الاتصالات” تكرّم تطبيقات التوصيل نظير مجهوداتهم أثناء جائحة كورونا

أبرز المواد
أمانة الاحساء.. ضبط 2032 مخالفة للاشتراطات البلدية واتلاف”2.1 طن ” أغذية فاسدة

أمانة الاحساء.. ضبط 2032 مخالفة للاشتراطات البلدية واتلاف”2.1 طن ” أغذية فاسدة

المنطقة الشرقية
وكيل إمارة منطقة جازان يفتتح حلقة نقاش “المجالس المحلية ومجالس المناطق بين الواقع والمأمول

وكيل إمارة منطقة جازان يفتتح حلقة نقاش “المجالس المحلية ومجالس المناطق بين الواقع والمأمول

منطقة جازان

أمير الشرقية يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

أمير الشرقية يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=934666
المناطق - الدمام

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، من مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) عبر الاتصال المرئي، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة.

ونوه سموه بالتقدم الذي تحقق في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، ضمن مستهدفات رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، في ظل الدعم السخي والكريم من لدن القيادة الرشيدة -أعزها الله-، والمتابعة المستمرة، مؤكداً سموه أهمية حث الخطى لتقليص قائمة المستفيدين من خدمات برنامج الإسكان التنموي في المنطقة، وتوسيع قاعدة الشركاء، مع مد جسور الشراكة مع القطاع الخاص للإسهام في سد الاحتياج، وتحفيزه لتقديم حلول مبتكرة واقتصادية تراعي متطلبات الأسر المستفيدة من خدمات البرنامج، مضيفاً سموه أن برنامج الإسكان التنموي لم يكن هدفه فقط توفير السكن للأسر الأشد حاجة، وإنما تنمية قدراتهم، ونقل من مرحلة العوز والاحتياج، إلى التنمية والإنتاج، واستثمار قدراتهم، مشيداً سموه بمبادرة لجنة التطوع الإسكاني في اللجنة في إطلاق مسابقة تصميم حي سمايا، والتي تستهدف مختلف الفئات على مستوى المملكة، متمنياً سموه للجنة وأعضائها وشركائها التوفيق.

واطلع سموه على إيجاز عن جهود اللجنة في الفترة الماضية وذلك خلال العرض الذي قدمه مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله المويهي وما شمل من اتفاقيات إطارية، ومبادرات مختلفة، بالإضافة إلى زيارات المتابعة والتنسيق التي عملت عليها اللجنة.

من جانبه قدم المويهي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه على ما تحظى به مشاريع الوزارة من اهتمام ومتابعة.

يشار أن لجنة الإسكان التنموي في المنطقة الشرقية يترأسها صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، وتضم في عضويتها أمانة المنطقة الشرقية والشرطة وفرع وزارة العدل وفرع وزارة الإسكان وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة النقل، وشركة الكهرباء بالإضافة إلى عضوية ثلاثة من أهالي المنطقة.

روابط ذات صلة

أمانة الاحساء.. ضبط 2032 مخالفة للاشتراطات البلدية واتلاف”2.1 طن ” أغذية فاسدة

أمانة الاحساء.. ضبط 2032 مخالفة للاشتراطات البلدية واتلاف”2.1 طن ” أغذية فاسدة
نائب أمير المنطقة الشرقية يدشن حملة الكشف المبكر عن السمنة والسكري

نائب أمير المنطقة الشرقية يدشن حملة الكشف المبكر عن السمنة والسكري
أميرالشرقية ونائبه يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح “كورونا”

أميرالشرقية ونائبه يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*