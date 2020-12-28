صحة الرياض تفعل مبادرة “اعرف ارقامك” في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الابل

الرياض - فلاج الشعيفاني

بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني ، فعٌلت “صحة الرياض ” الاحد مبادرة “اعرف ارقامك” التوعوية في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الابل ، والتي تأتي ضمن الحملة الوطنية التي تنظمها وزارة الصحة على مستوى كافة مناطق المملكة ، لمواجهة الامراض المزمنة .وأوضحت مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتورة أميرة بنت عبدالمحسن الرصيص أن الحملة تأتي في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، واهتمام حكومتنا الرشيدة ممثلة في وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى بمواجهة مخاطر انتشار الامراض المزمنة ، والمشكلات والآثار السلبية المترتبة عليها .وأشارت إلى أن الحملة ستلقي الضوء على عوامل خطورة الامراض المزمنة ، تحت شعار “اعرف ارقامك” ، و رفع درجة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع عن هذه الامراض من خلال دعوة أفراد المجتمع للمشاركة عن بعد في الكشف المبكر عن عوامل الخطورة المؤدية للامراض المزمنة من خلال عيادة “اعرف ارقامك” وكذلك تطبيق صحتي ، او عن طريق منصة صحة ، بالاضافة الى التوعية الصحية المباشرة لمُراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية ، والمستشفيات .ونوهت الدكتورة الرصيص أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة الوقائية والعلاجية والتأهيلية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ايماناً منها بأهمية التوعية والتثقيف الصحي وهو ما دعاها لإقامة الحملات المختلفة وذلك بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة ، و التنسيق مع الوزارات والمؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية الأخرى .يذكر أن الحملة تتضمن اخذ موعد بعيادة اعرف ارقامك او تطبيق صحتي ، وكذلك يمكن للمتصل تسجيل بياناته من المنزل ليتابعها الطبيب لاحقا ، حيث تساعد المتصل والطبيب في تشخيص السمنه / السكري / ارتفاع ضغط الدم ، وكذلك تساعد المتصل في التحكم بالامراض من خلال الاطلاع على ارقامه المسجلة خلال الزيارات السابقة “رسم بياني للتطور الزمني” .يذكر أن مشاركة “صحة الرياض” في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الابل تشمل توفير الرعاية الطبية للمشاركين في المهرجان وزواره طيلة فترة المهرجان، حيث تكون مشاركتها عبر مجمع عيادات داخل مقر المهرجان يعمل على مدار 24 ساعة، وتضم عيادة الفرز، والعيادة الوقائية، والعيادة العلاجية، والعيادة التنفسية بالإضافة إلى عيادة متنقلة للتعامل مع الحالات بشكل سريع .

كما عزِّزَت الخدمات الطبية للمهرجان عبر مركزين للرعاية الصحية بالقرب من المهرجان وهي: مركز رماح الصحي ومركز الرمحية الصحي ، وتشمل أيضًا مستشفى رماح العام وهو بالقرب من مقر المهرجان، الذي يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات العلاجية طيلة فترة المهرجان .