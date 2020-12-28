وكيل إمارة منطقة جازان يفتتح حلقة نقاش “المجالس المحلية ومجالس المناطق بين الواقع والمأمول

جازان - فضة عطيف

افتتح وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر بالإمارة اليوم ، حلقة النقاش التي نفذتها وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق بعنوان “المجالس المحلية ومجالس المناطق.. الواقع والمأمول”.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة أن تنفيذ حلقة النقاش جاء بمتابعة من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه وحرصهما على تنفيذ مثل هذه اللقاءات وحلقات النقاش لتفعيل دور المجالس المحلية والجانب التنموي في بناء إستراتيجيات التنمية وتعزيز التكامل فيما بين محافظات ومناطق المملكة.

وهدفت الحلقة التي شارك في تنفيذها من وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق

مدير ادارة شؤون مجالس المناطق شاهر الجنفاوي ومدير ادارة خطط تنمية المناطق فلاح السبيعي ، ومدير ادارة الشؤون التنظيمية والادارية للمناطق ماجد السالم ، إلى تفعيل الدور التنموي لمجالس المنطقة والمجالس المحلية وتعزيز الشراكة والتكامل بينها وبين الجهات الحكومية الأخرى وتمكين المجالس المحلية في إعداد وبناء إستراتيجيات التنمية في المناطق والاستفادة من المبادرات والتجارب الناجحة في المجالس المحلية بما يضمن تنفيذ المشروعات وتقديم أفضل الخدمات وفق الإستراتيجيات والأولويات المعدة لذلك.

حضر التدشين وكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان بن خالد القرزوح وأمين مجلس المنطقة احمد بن هادي الراجحي ومحافظي المحافظات.