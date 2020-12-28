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أمانة الاحساء.. ضبط 2032 مخالفة للاشتراطات البلدية واتلاف”2.1 طن ” أغذية فاسدة

أمانة الاحساء.. ضبط 2032 مخالفة للاشتراطات البلدية واتلاف”2.1 طن ” أغذية فاسدة
http://almnatiq.net/?p=934678
المناطق - الأحساء

تواصلاً لخطط المتابعة الرقابية الشاملة لمنشأت الصحة العامة التي تنفذها أمانة الاحساء ، بالتزامن مع متابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية والاحترازية ، ضبطت الأمانة ممثلة في بلدية المبرز 2032 مخالفة للاشتراطات البلدية الخاضعة لها منشأت أنشطة الصحة العامة والأنشطة التجارية والمهنية ، اضافةً الى الاخلال بتطبيق البروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فايروس كورونا ،وذلك خلال الشهر الماضي ، وفق ماافاد به المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل والذي أشار الى انه تم مُصادرة واتلاف “2.1 طن ” مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي       ( فاسدة) ، عبر 3584 جولة متابعة نفذتها فرق المتابعة شهدت ضبط مخالفات عدة متعلقة بتطبيق الاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة النشاط وكذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية من بينها  ( تدني مستوى النظافة العامة ، اغذية مجهولة المصدر اوغير صالحة للاستهلاك الآدمي ” فاسدة” ، عدم التقيد بإرتداء وسائل الاحتراز والوقاية للعاملين ، تخزين مواد غذائية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية ، مخالفة التدابير الصحية والمهنية في المنشأة والوسائل المستخدمة في التجهيز والنقل) ،لافتاً الى انه تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية 218، وشدد بووشل على ان جهود  المتابعة الرقابية الشاملة لمنشأت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة والأنشطة التجارية والمهنية والتأكيد على تقيدها بالإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الوقائية مستمرة تعزيزاً للدور الحيوي للقطاع البلدي.

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