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“هيئة الاتصالات” تكرّم تطبيقات التوصيل نظير مجهوداتهم أثناء جائحة كورونا

“هيئة الاتصالات” تكرّم تطبيقات التوصيل نظير مجهوداتهم أثناء جائحة كورونا

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“هيئة الاتصالات” تكرّم تطبيقات التوصيل نظير مجهوداتهم أثناء جائحة كورونا

“هيئة الاتصالات” تكرّم تطبيقات التوصيل نظير مجهوداتهم أثناء جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=934682
المناطق - واس

كرّمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم مقدمي خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية المجتازين للمرحلة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية Sandbox المصنّفين ضمن فئتي “متوسط ومتقدم” نظير مجهوداتهم المميزة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تُوجت بفوز مشروع “منصة تطبيقات التوصيل الإلكترونية” بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها العشرين.
وخلال الاحتفال -الذي أقيم تحت رعاية معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي- أشاد معاليه بمجهودات فريق العمل وبتعاون مقدمي الخدمات ومستوى تفاعلهم والتزامهم المميز الذي كان سببًا في نجاح الهيئة في إطلاق المنصة أثناء جائحة كورونا، وتوفير بيئة تنظيمية مبتكرة لقطاع تطبيقات التوصيل، الأمر الذي أسهم في حماية الأمن الصحي وتعزيز آليات الالتزام بالإجراءات الوقائية، إلى جانب تحفيز الاقتصاد المحلي، حيث تجاوز عدد طلبات التوصيل خلال الجائحة أكثر من 26 مليون طلب بقيمة إجمالية تقدّر بأكثر من ملياري ريال لخدمة أكثر من 250 مدينة ومحافظة في مختلف أنحاء المملكة.
واختتم معالي المحافظ حديثه بالإشارة إلى استمرارية أعمال التطوير والتحفيز لقطاع تطبيقات التوصيل الإلكترونية عبر الكثير من البرامج والمشروعات، ومن بينها إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل “SAND BOX” بهدف تأهيل مقدمي الخدمات من الناحيتين التنظيمية والتشغيلية، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في العمليات التشغيلية للقطاع، بما يتواءم مع التشريعات والتنظيمات الرسمية الأخرى، في بيئة منظمة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتوفر مناخًا استثماريًا جاذبًا يتسم بالحيوية والاستدامة.
وكانت “هيئة الاتصالات” قد أطلقت في وقت سابق المرحلة الثانية من مشروع البيئة التنظيمية التجريبية “sandbox” لتطبيقات التوصيل بهدف دعم وتمكين تطبيقات التوصيل من خلال تأهيل مقدمي الخدمات من الناحيتين التنظيمية والتشغيلية وحوكمة إجراءات التسجيل، حيث تسعى الهيئة من خلال المشروع إلى تعزيز تنظيم قطاع تطبيقات التوصيل، ودعم ثقافة الابتكار، وريادة الأعمال في عملياته التشغيلية، والعمل على مواءمة تنظيمات خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية مع التشريعات الرسمية الأخرى، في بيئة منظمة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتوفر مناخًا استثماريًا جاذبًا يتسم بالحيوية والاستدامة.
يُشار إلى أن جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية قد أعلنت في وقت سابق فوز هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالجائزة في دورتها العشرين عن مشروع “منصة تطبيقات التوصيل الإلكترونية” التي أسهمت في خلق الكثير من نماذج الأعمال المختلفة، وأتمتة جميع الخدمات ذات الصلة بتطبيقات التوصيل، إضافة إلى تكامل المنصة مع الجهات الحكومية والأمنية بشكل إلكتروني لتسهيل إجراءات استخراج التصاريح خلال مدة منع التجول التي كان لها بالغ الأثر في تقليل المخاطر، والإسهام في السيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

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