احدث الأخبار

16843 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تكرّم تطبيقات التوصيل نظير مجهوداتهم أثناء جائحة كورونا
أبرز المواد
 أمانة الاحساء.. ضبط 2032 مخالفة للاشتراطات البلدية واتلاف”2.1 طن ” أغذية فاسدة
المنطقة الشرقية
 وكيل إمارة منطقة جازان يفتتح حلقة نقاش “المجالس المحلية ومجالس المناطق بين الواقع والمأمول
منطقة جازان
 صحة الرياض تفعل مبادرة “اعرف ارقامك” في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الابل
منطقة الرياض
 “مسام” ينتزع 1,352 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر
أبرز المواد
 أمير الشرقية يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة
المنطقة الشرقية
 نائب أمير المنطقة الشرقية يدشن حملة الكشف المبكر عن السمنة والسكري
المنطقة الشرقية
 النيابة العامة والمرور يحددان آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يوجه الدعوة لملك البحرين للمشاركة في الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
أبرز المواد
 الصحة : تسجيل (119) حالة مؤكدة وتعافي (174) حالة وننصح الجميع بالتسجيل للحصول على لقاح كوررنا
أبرز المواد
 أمير الرياض يفتتح مشروع تطوير قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك خالد بالخرج
منطقة الرياض
16843 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

16843 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

أبرز المواد
“هيئة الاتصالات” تكرّم تطبيقات التوصيل نظير مجهوداتهم أثناء جائحة كورونا

“هيئة الاتصالات” تكرّم تطبيقات التوصيل نظير مجهوداتهم أثناء جائحة كورونا

أبرز المواد
أمانة الاحساء.. ضبط 2032 مخالفة للاشتراطات البلدية واتلاف”2.1 طن ” أغذية فاسدة

أمانة الاحساء.. ضبط 2032 مخالفة للاشتراطات البلدية واتلاف”2.1 طن ” أغذية فاسدة

المنطقة الشرقية
وكيل إمارة منطقة جازان يفتتح حلقة نقاش “المجالس المحلية ومجالس المناطق بين الواقع والمأمول

وكيل إمارة منطقة جازان يفتتح حلقة نقاش “المجالس المحلية ومجالس المناطق بين الواقع والمأمول

منطقة جازان

16843 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

16843 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=934684
المناطق - واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19) 16843 مخالفة، وذلك للمدة من 5 / 5 / 1442هـ حتى 11 / 5 / 1442هـ ، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية [email protected] .
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (4709)، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع (2876), ثم منطقة القصيم بـ (2061)، فالجوف بـ(1756), والمدينة المنورة (1744)، والمنطقة الشرقية بـ (1396)، وتبوك (637)، وحائل (435)، والحدود الشمالية (434)، وعسير (351)، ونجران بـ (211)، وجازان (133), فالباحة بواقع (100).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

روابط ذات صلة

“هيئة الاتصالات” تكرّم تطبيقات التوصيل نظير مجهوداتهم أثناء جائحة كورونا

“هيئة الاتصالات” تكرّم تطبيقات التوصيل نظير مجهوداتهم أثناء جائحة كورونا
صحة الرياض تفعل مبادرة “اعرف ارقامك” في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الابل

صحة الرياض تفعل مبادرة “اعرف ارقامك” في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الابل
“مسام” ينتزع 1,352 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر

“مسام” ينتزع 1,352 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*