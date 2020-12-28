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محافظ حفر الباطن يستقل مدير الجوازات الجديد

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محافظ حفر الباطن يستقل مدير الجوازات الجديد

محافظ حفر الباطن يستقل مدير الجوازات الجديد
http://almnatiq.net/?p=934687
المناطق - حفرالباطن

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفرالباطن في ديوان الضيافة  بالمحافظة،  العميد عبدالرحمن بن صالح المفضي مدير جوازات حفرالباطن الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعينه مديراً لإدارة الجوازات بالمحافظة . ورحب سموه في بداية اللقاء بالعميد المفضي, متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد، مؤكداً على أهمية تكاتف كافة الجهات الأمنية بمحافظة حفرالباطن لأداء وإنجاح مهام العمل الأمني على الوجه المطلوب وفق توجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن.

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