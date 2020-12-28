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تعليم تبوك يحقق المستوى الفضي في أعمال التطوع

تعليم تبوك يحقق المستوى الفضي في أعمال التطوع
http://almnatiq.net/?p=934706
تبوك - فايز السميري

حقَّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك المستوى الفضي على مستوى المملكة في المشروع الوطني للتطوع في وزارة التعليم خلال جائحة كورونا.هذا، وقد تلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك شهادة شكر وتقدير من المدير العام للنشاط الطلابي في وزارة التعليم على تحقيقها هذا الإنجاز، هنأ فيها المدير العام لتعليم تبوك ، ومنسوبي الإدارة الذين أسهموا في هذا الإنجاز.من جهته، أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن الإدارة خلال جائحة كورونا  نفذت العديد من المبادرات التطوعية استشعارًا منها بقيمة التطوع، وأثره الكبير في المجتمع اتساقًا مع نهج المملكة العربية السعودية في دعم التطوع من خلال رؤية 2030 منوها بجهود وزارة التعليم في مجالات التطوع، مضيفا أن الإدارة قدمت عددًا من البرامج التدريبية والمبادرات التطوعية، وشكلت لذلك اللجان المعنية بالعمل التطوعي، كما أُنشئت منصة للعمل التطوعيوقدمت برامج تطوعية متنوعة وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية.

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