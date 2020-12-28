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“سكني” : 157 ألف زيارة للتطبيق خلال الأسبوع الماضي

“سكني” : 157 ألف زيارة للتطبيق خلال الأسبوع الماضي
http://almnatiq.net/?p=934709
المناطق - واس

تجاوز إجمالي عدد زيارات تطبيق الأجهزة الذكيّة لبرنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أكثر من 157 ألف زيارة خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ عدد مرات التفاعل عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع تويتر 5430 تفاعلا، وذلك ضمن جهود البرنامج لتقديم خدمات وحلول لتسهيل تملك المنزل الأول للمواطنين عبر منصّاته الرقمية ضمن إجراءات إلكترونية سهلة ميسّرة.
وأجاب مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 على أكثر من 22 ألف اتصال، ونفّذ موقع “سكني” 4863 طلباً واستفساراً من خلال خدمة “راسلنا” على الموقع، وتمت معالجة نحو 1900 اعتراض من خلال أيقونة “تحدث معي”، وتستمر منصة “سكني” (sakani.housing.sa) في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات على مدار الساعة.
ويوفّر تطبيق “سكني” عددا من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، مثل (الحجز الفوري للوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي.. وغيرها من الخدمات)، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط http://qrco.de/bbLCv7، فيما يُقدم حساب العناية بالمستفيدين ([email protected]) على منصة “تويتر” الإجابة على كل استفسارات المواطنين حول الخيارات والحلول السكنية التي يقدمها “سكني”.
ويستعرض تطبيق وموقع “سكني” 93 مشروعاً توفر أكثر من 141 ألف وحدة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة، والمخططات التي يصل عددها إلى 217 مخططاً توفّر أكثر من 178 ألف أرض سكنية، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
يُذكر أن برنامج “سكني” أعلن عن تجاوزه لمستهدفاته لهذا العام 2020 قبل شهرين من نهاية العام بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة سعودية حتى أكتوبر الماضي، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من البرنامج حتى نهاية نوفمبر الماضي 256,808 أُسَر، منها 122 ألف سكنت منازلها، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية التي تلبّي تطلّعاتهم وقدراتهم، وتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة.

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