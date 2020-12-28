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أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهيد الجندي الفيفي

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أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهيد الجندي الفيفي

أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهيد الجندي الفيفي
http://almnatiq.net/?p=934712
جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته لذوي الجندي  عبدالعزيز بن حسين بن سليمان الظلمي الفيفي ، من منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، سائلاً الله عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيد “الفيفي”  ، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرصهم واهتمامهم بأبنائهم في كل مكان ، معربين عن فخرهم باللذين استشهدوا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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