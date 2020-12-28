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محافظ فيفاء يؤدي الصلاة على الشهيد الجندي الفيفي..

محافظ فيفاء يؤدي الصلاة على الشهيد الجندي الفيفي..

منطقة جازان
أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهيد الجندي الفيفي

أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهيد الجندي الفيفي

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محافظ فيفاء يؤدي الصلاة على الشهيد الجندي الفيفي..

محافظ فيفاء يؤدي الصلاة على الشهيد الجندي الفيفي..
http://almnatiq.net/?p=934715
المناطق - فضة عطيف

أدى محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني ، وجموع المصلين، صلاة الميت بعد صلاة عصر اليوم , بمصلى مشهد العيد بالفرحة بمحافظة فيفاء، على الشهيد الجندي عبدالعزيز بن حسين سليمان الظلمي الفيفي ، أحد منسوبي القوات المسلحة ،والذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .

وعقب الصلاة نقل محافظ فيفاء سفر الشهراني ، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مشيداً بما يقدمه منسوبي القوات المسلحة ومختلف القطاعات العسكرية من تضحيات وواجب ديني ووطني للدفاع عن الدين والوطن، مؤكداً أنه محل فخر واعتزاز للجميع.

من جانبهم، أعرب ذوي الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده – رحمه الله – في ميادين الشرف, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وأدّى الصلاة على الشهيد، عدد من ضباط ومنسوبي القوات المسلحة، وعدد من المسؤولين والمشايخ، وجموع من أهالي المحافظة.

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