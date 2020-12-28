تركي آل الشيخ لوزير الثقافة: “اعتبرني أول طلبة معهد الموسيقى”

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أعرب رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن سعادته بقرار وزير الثقافة الأمير بندر بن عبدالله، بترخيص معهدين للموسيقى في المملكة، مشيرًا إلى أنه سيكون من أوائل الطلبة الذين يسجلون في المعهد.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع «تويتر» ردًا على تغريدة وزير الثقافة: «خطوة جبارة طال انتظارها وأخيرًا عشت لليوم هذا، الله يحفظ سيدي الأمير محمد بن سلمان القائد الملهم ويسدد خطاكم سمو الأمير بدر ويوفقكم، وابي تعتبرني من أول الطلبة في المعهد، بس منيب معلمكم الآلة اللي بدرسها بتكون مفاجأة».

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، صدور أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة؛ حيث قال وزير الثقافة- عبر تويتر-: أعلن صدور أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة. وأدعو جميع المهتمين في القطاعين الخاص وغير الربحي لتقديم طلبات تراخيص المعاهد في المجالات الثقافية المختلفة، على منصة متخصصة ستبدأ عملها بعد 90 يومًا.