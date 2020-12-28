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“التحالف الإسلامي العسكري” يقيم ندوه “فهم أشكال التطرف وأدواته تمهيدًا لمواجهته إعلاميًا”

“التحالف الإسلامي العسكري” يقيم ندوه “فهم أشكال التطرف وأدواته تمهيدًا لمواجهته إعلاميًا”

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“التحالف الإسلامي العسكري” يقيم ندوه “فهم أشكال التطرف وأدواته تمهيدًا لمواجهته إعلاميًا”

“التحالف الإسلامي العسكري” يقيم ندوه “فهم أشكال التطرف وأدواته تمهيدًا لمواجهته إعلاميًا”
http://almnatiq.net/?p=934728

اختتم مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمقره في الرياض اليوم، ندوته الشهرية الثانية عشرة والأخيرة للعام 2020م بعنوان “فهم أشكال التطرف وأدواته تمهيدًا لمواجهته إعلاميًا” قدمها الدكتور فهد بن عبدالعزيز الغفيلي، بحضور الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، والقائد العسكري في التحالف الفريق متقاعد رحيل شريف، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبيّ مركز التحالف.
وتطرق الدكتور الغفيلي إلى أشكال التطرف وأدواته ومؤشرات التطرف المتشدد, إضافة إلى الأساليب التجنيديّة الحديثة عبر الوسائل الإعلاميّة والمنصات الرقمية وآليات التأثير التي تتبناها الجماعات الإرهابية المتطرفة، كذلك أشكال الجيوش الإلكترونية على الإنترنت.
من جانبه أكدّ اللواء المغيدي أن الندوة تأتي في إطار مجال محاربة الإرهاب إعلامياً التي يتم من خلالها كشف سبل وأدوات الجماعات المتطرفة وآليات عملها عبر استغلال المنصات الرقمية والإعلاميّة في آليات التجنيد، إذ إن المجال الإعلامي لدى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يُعدّ المجال الثاني من مجالات عمل التحالف (الفكري، الإعلامي، محاربة تمويل الإرهاب، العسكري).
يشار إلى أن الندوة تأتي في سياق سلسة من الندوات والمحاضرات وورش العمل التي يُقيمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لممثليّ الدول الأعضاء ومنسوبيّ التحالف، التي تهدف إلى بذل الجهود التنسيقية للحد من الأفكار المتطرفة والعنيفة.

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