أمانة الشرقية تنفذ 890 جولة رقابية وترصد 11 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأحد الثاني عشر من جمادى الأولى 1442هـ، (11) مخالفة، منها (7) مخالفات منها تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد19” في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، و (4) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، جاء ذلك من خلال (890) جولة رقابية صحية نفذتها الأمانة، و (3) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

في حين استخدمت الأمانة (142958) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، لغسل وتعقيم وتطهير (766) موقعاً، بمشاركة (470) فرداً ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما رفعت (7581) طن من النفايات، وأزالت (4304) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9391) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وتواصل الأمانة متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتقوم بتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، وتحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والبلدية من أجل سلامة الجميع، داعية الى الابلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940